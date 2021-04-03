ريال مدريد يحرز الهدف الأول في شباك إيبار

تقدم فريق ريال مدريد على ضيفه إيبار في الشوط الأول للمباراة بينهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.وسجل ماركو أسينسيو هدف التقدم للفريق الملكي، في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول، على ملعب "ألفريدو دي ستفانو".