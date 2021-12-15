مرور 20 دقيقة والتعادل سلبي والهجمات متبادلة وتحفظ مصري تونسي في نصف نهائي كأس العرب

مرت 15 دقيقة من عمر مواجهة منتخب مصر وتونس، في نصف نهائي كأس العرب، ولا يزال التعادل السلبي يسيطر.دخل المنتخبان اللقاء بتحفظ شديد، فيما وصل المنتخب التونسي إلى منطقة دفاعات المنتخب المصري، حيث سدد منتصر الطالبي رأسية خطيرة في الدقيقة السادسة مرت أعلى شباك المنتخب المصري.وقاد محمد مجدي أفشة هجمة المنتخب المصري، تابعها حسين فيصل لتنقطع قبل الدخول لمنطقة الجزاء.