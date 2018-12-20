بيبى يقترب الانتقال إلي نادي ولفرهامبتون الإنجليزى

ذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن اللاعب البرتغالى بيبى اقترب من اللعب فى الدورى الإنجليزى الممتاز، بعد إنهاء عقده مع بشكتاش التركى، حيث ينتظر أن يكون نادى ولفرهامبتون الإنجليزى محطته المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيبى 35 عامًا على وشك الانضمام لنادى ولفرهامبتون بصفقة انتقال مجانية خلال الانتقالات الشتوية المقبلة. وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادى ولفرهامبتون كان حريصًا على التعاقد مع اللاعب الدولى البرتغالى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن الأمر لم ينجح.

وحال انضمام بيبى لصفوف ولفرهامبتون فسيعزز كتيبة البرتغاليين فى الدورى الإنجليزى، أمثال روى باتريسيو وروبن نيفيز وجواو موتينيو ودييجو يوتا، إضافة للمدرب نونو، ويعد ولفرهامبتون من أفضل فرق الدورى الإنجليزى هذا الموسم، حيث يحتل المركز السابع، ولديه أفضل دفاع بعد الفرق الـ4 الأولى فى الدورى.