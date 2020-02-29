فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة صن داونز

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، التشكيل الرسمي لمباراة الفريق أمام صن داونز الجنوب أفريقي. ويستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي، مباراة الأهلي وصنداونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. وقرر فايلر استبعاد الثنائي، مصطفى شوبير، وجيرالدو من القائمة النهائية للمباراة.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: علي لطفي - محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - وليد سليمان - أحمد الشيخ - أليو بادجي.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – ياسر إبراهيم – محمود متولي – أحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج.

ثلاثي قبل المهاجم: جونيور أجايي – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات.

خط الهجوم: مروان محسن.