وفاة لاعب كرة مغربي بطريقة مأساوية وزوجته توثق مشهد وفاته

لقي المغربي مراد لمرابط اللاعب السابق بالدوري الهولندي لكرة القدم ومدرب الكيك بوكسينغ، مصرعه بطريقة مأساوية بعد قفزة مميتة من نحو 30 مترا خلال إجازة في إحدى جزر مدينة مالقا الإسبانية وفارق مراد لمرابط الحياة خلال رحلة استجمام رفقة زوجته في مدينة مالقا الإسبانية حيث قفز من 30 مترا غير أن المغربي لمرابط لقى مصرعه بطريقة مأساوية في إسبانيا حيث اصطدم بصخرة أثناء قفزه من الجبل المرتفع على المياه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وثقته زوجته، يظهر من خلاله مراد لمرابط وهو يهبط بسرعة نحو الصخور، حيث فهم بعدما قفز أنه أخطأ في تقدير المسافة اللازمة لتفادي الصخور، ليطلق صرخة مرعبة قبل أن يصطدم بها كما يسمع في الفيديو صوت زوجته وهي تصرخ "يا إلهي" بعد أن سقط لمرابط في المياه بطريقة خاطئة وتعرض لإصابة خطيرة فارق على إثرها الحياة على الفور وكان لمرابط يقضى إجازة مع زوجته وطفليه في جزيرة سانتا بونسا، عندما اختار القفز من جرف يبلغ ارتفاعه 100 قدم ما يزيد قليلا عن 30 مترا