وفاة مدرب كرة قدم عراقي معروف بعد إصابته بكورونا

أفاد مراسلنا في العراق، بأن مدرب نادي زاخو العراقي لكرة القدم، علي هادي، توفي اليوم الجمعة، بعد أيام من إعلان إصابته بفيروس كورونا.

وقال مراسل RT إن "هادي أجرى قبل أيام فحوصات أثبتت سلامته، ثم أجرى فحصا ثانيا يوم الجمعة الماضي وثبتت إصابته".

وأضاف أن "هادي خضع طيلة الأسبوع الماضي للحجر الصحي هو وعائلته وجميع الملامسين".

ولعب علي هادي للمنتخبات الوطنية العراقية في تسعينيات القرن الماضي، كما أنه يعد أحد المديرين الفنيين الكبار في الكرة العراقية، إذ سبق له الإشراف على منتخب العراق للناشئين، وعدد من الأندية في البلاد هي، القوة الجوية، والطلبة، وزاخو، كربلاء، والكهرباء.