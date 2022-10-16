ريال مدريد ينهي الشوط الأول من مباراته ضد برشلونة متقدما

أنهى نادي ريال مدريد الشوط الأول من المباراة التي تجمعه الآن بغريمه برشلونة متقدما بهدفين دون رد، وذلك ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني.

وأحرز هدفي الريال، الفرنسي كريم بنزيما والأوروغوياني فيدريكو فالفريدي في الدقيقتين 15 و35.