وفاة أسطورة المكسيك توماس بوي بعد إصابته بجلطة رئوية

أعلنت رابطة كرة القدم المكسيكية وفاة توماس بوي المدرب السابق وقائد المنتخب المكسيكي في مونديال 1986 بالمكسيك، جراء إصابته بجلطة رئوية ، ووافته المنيه عن عمر يناهز (70 عاما) وبرز الأسطورة المكسيكية كلاعب كرة قدم كونه لاعب وسط هداف، حيث كان هداف فريق تيجريس أونال (Tigres UANL)، الذي قضى فيه أفضل فترات مسيرته كلاعب ، كما وحقق بوي لقب الدوري المكسيكي مرتين ولقب الكأس مرة مع تيجريس وكان توماس أحد رموز المنتخب المكسيكي في الثمانينيات، وارتدى شارة القيادة في مونديال المكسيك 1986 وترك لاعب الكرة السابق مسيرة طويلة كمدرب في الدوري المكسيكي منذ عام 1989، حيث درب تامبيكو ماديرو وفيراكروز وموريليا ومونتيري ومازاتلان إف سي، من بين فرق أخرى.