جماهير الأهلي تتوافد على استاد القاهرة قبل ساعات من مباراة صنداونز

بدأت جماهير النادي الأهلي بالتوافد على استاد القاهرة الدولي، لدعم الفريق قبل ساعات من بدء مباراة الفريق مع صنداونز الجنوب أفريقي.



ويحتضن استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي وصنداونز بذهاب دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا، بحضور 30 ألف مشجع.



وشهدت مدرجات استاد القاهرة توافد جماهير القلعة الحمراء قبل ساعات من بدء المباراة لمؤازة الفريق خلال مباراة اليوم.



يذكر أن مباراة الإياب بين الأهلي وصنداونز ستُقام بجنوب أفريقيا، السبت المقبل.