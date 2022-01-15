تأجيل ديربي توتنهام ضد أرسنال لوجود 13 لاعباً فقط متاحين بقائمة الجانرز

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي تأجيل مباراة ديربي شمال لندن بين توتنهام ضد أرسنال والتى كانت مقررة غدا الأحد، بناءً على طلب الجانرز، حيث اجتمع مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم، السبت ووافق على تأجيل المباراة وقال نادي توتنهام في بيان رسمي، تم تأجيل المباراة بسبب وجود عدد أقل من اللاعبين المتاحين للمباراة في آرسنال (13 لاعباً وحارس مرمى واحد)، وبناء عليه وافق مجلس إدارة الدوري على طلب النادي اللندني." وأضاف توتنهام، "القرار جاء بسبب وجود عدد من المصابين بفيروس كورونا بجانب إصابات عضلية أخرى بين اللاعبين وغياب مجموعة أخرى في بطولة كأس الأمم الأفريقية."