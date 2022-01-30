ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي في الدقائق الأولى لمباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية

حصل المنتخب المغربي على ركلة جزاء في الدقائق الأولى لمباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، وانطلقت على ملعب "أحمدو أهيدجو" في مدينة ياوندي الكاميرونية المباراة المنتظرة بين المنتخبين المصري والمغربي ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم. وسيتأهل الفائز من المباراة إلى نصف نهائي البطولة القارية، حيث ينتظره المنتخب الكاميروني المضيف الذي تأهل إلى المربع الذهبي بعد فوزه على منتخب بوركينا فاسو بهدفين نظيفين أمس السبت. وبدأ البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب المنتخب المصري، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "أسود الأطلس":