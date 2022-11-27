منتخب المغرب يهزم بلجيكا ويقترب من التأهل لثمن نهائي مونديال قطر

تغلب المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، لحساب المرحلة الثانية من المجموعة السادسة لمونديال قطر.

وأحرز عبد الحميد صابري، هدف المغرب الأول في الدقيقة 73 من ضربة حرة، ثم أضاف زكرياء أبوخلال الهدف الثاني في الدقيقة 90.