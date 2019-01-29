التعاون يقترب من حسم صفقتين في الموسم الشتوي الجاري

يرغب نادي التعاون في ضم عبد الكريم القحطاني لاعب نادي الفيحاء، وخالد الغامدي لاعب نادي النصر، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية حاليا. واقترب مسئولو نادي التعاون من إنهاء التعاقد مع الثنائي خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق لاستكمال النتائج الجيدة هذا الموسم.

وتعاقد نادي التعاون مع صفقتين فقط خلال الميركاتو الشتوي الحالي، حيث ضم البرازيلي نيلدو بيترولينا، والسعودي ناصر الدعجاني. يذكر أن التعاون تعرض للخسارة أمام منافسه فريق الأهلي، بنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة.