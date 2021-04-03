ياسر إبراهيم يدرك هدف التعادل القاتل للأهلي في شباك المريخ

أحرز لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي هدف التعادل لفريقه بشباك المريخ السوداني بالدقيقة 93 من زمن المباراة المقامة حاليا، بالسودان ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا