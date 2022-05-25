اندلاع أعمال شغب في ألبانيا قبل موقعة روما وفينورد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي
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اندلاع أعمال شغب في ألبانيا قبل موقعة روما وفينورد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

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العرب اليوم - اندلاع أعمال شغب في ألبانيا قبل موقعة روما وفينورد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

دوري المؤتمر الأوروبي
لندن - العرب اليوم

 اندلعت أعمال شغب عنيفة فى العاصمة الألبانية تيرانا، قبيل ساعات من المباراة المرتقبة بين فريق روما الإيطالى ونظيره فينورد روتردام الهولندى، فى نهائى بطولة دورى المؤتمر الأوروبى لكرة القدم ويحتضن ملعب أرينا كومبيتارى نهائى دورى المؤتمر الأوروبى، عندما يلتقى روما، الباحث عن العودة إلى منصات التتويج، أمام الضيف القادم من روتردام، فى المباراة التى تُقام عند تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة.

وأعلنت الشرطة الألبانية، في بيان رسمي، أنها ألقت القبض على 8 أشخاص من أنصار النادي الهولندي، على خلفية الاعتداء على مواطن ألباني بسبب دعمه لفريق روما، قبل النهائي الأوروبي، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج واندلعت اشتباكات بين نحو 200 من جمهور فريق فينورد مع الشرطة الألبانية، أثناء محاولة اقتحام المنطقة التي تواجد فيها جمهور النادي الإيطالي، لتقوم بالاعتداء على الأمن بالعصي والحجارة، في مشهد مؤسف.

وأكدت الشرطة تعرض عشرة أفراد من الأمن لإصابات متفاوتة، كما لحقت أضرارًا كبيرة بحافلة خاصة بالقوات جراء أعمال العنف، وهي الأحداث التي وقعت على الرغم من نشر ألفي عنصر لضمان تحويل المباراة الى يوم احتفال كما اندلعت اشتباكات بين أنصار الفريقين في ثلاث مناطق على الأقل في مدينة تيرانا، فيما أعلنت قوات الشرطة عن اعتقال 60 شخصًا من مشجعي طرفي المباراة النهائية، مع الدفع بتعزيزات أمنية من أجل فرض حالة من الانضباط قبل موعد النهائي.

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اندلاع أعمال شغب في ألبانيا قبل موقعة روما وفينورد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي اندلاع أعمال شغب في ألبانيا قبل موقعة روما وفينورد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي



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