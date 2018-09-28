المصرى يطلب استضافة وفاق سطيف الجزائرى قبل مواجهة الأهلى

أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصرى، أن ناديه سيقوم بإرسال فاكس رسمي الي مجلس إدارة نادي وفاق سطيف الجزائري خلال الساعات القليلة القادمة يطالبون من خلاله إستضافة بعثة بطل الجزائر، خلال فترة تواجدهم في بلدهم الثاني مصر لملاقاة النادي الاهلي في بطولة افريقيا للاندية ابطال الدورى.
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أصبحت عارضة الأزياء كايا جربر واحدة من أكثر العارضات طلبًا خلال أسبوع الموضة في باريس ، بعد أن اقتحمت المدرج في سلسلة من عروض أزياء كبار المصممين. ولم تظهر كايا جربر أي علامات على التباطؤ عندما صعدت إلى منصة عرض كلوي لجموعته ربيع / الصيفي المقبل, يوم الخميس. أظهرت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد ، البالغة من العمر 17 عامًا ، سحرها على المدرج ، عندما ارتدت بذلة برتقالية محروقة ومعطفًا مطرزًا من دون أكمام. ووصلت كايا إلى باريس مع والدتها سيندي ذات ، 52 عامًا ، قبل أسبوع الموضة ، والتي مشت بثقة على المدرح في بذلة مجعّدة مدهشة مع حزام متدلي على الخصر. وكان تماشيًا مع أسلوب كلوي المميز ، عرضت كايا سترة ذات اللون الوردي الباهت التي تم تزيينها بتصميم زهري معقد. وأظهرت المراهقة أيضًا حقيبة جلدية
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