المصرى يطلب استضافة وفاق سطيف الجزائرى قبل مواجهة الأهلى

أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصرى، أن ناديه سيقوم بإرسال فاكس رسمي الي مجلس إدارة نادي وفاق سطيف الجزائري خلال الساعات القليلة القادمة يطالبون من خلاله إستضافة بعثة بطل الجزائر، خلال فترة تواجدهم في بلدهم الثاني مصر لملاقاة النادي الاهلي في بطولة افريقيا للاندية ابطال الدورى.