منتخب تونس يتقدم أمام غينيا الاستوائية في الشوط الأول

انتهت احداث الشوط الأول بتقدم منتخب تونس امام منافسه منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة هدف دون رد في المباراة المقامة حاليا علي ملعب الأولمبي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الافريقية بالكاميرون وجاء الهدف عن طريق سيف الدين الجزيري في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء بعد أسيست من فرجاني ساسي ووصل الجزيري للهدف الثالث مع منتخب تونس خلال التصفيات، حيث سجل هدفين في الجولة الماضية امام منتخب ليبيا في المباراة التي انتهت بفوز نسور قرطاج بخمسة اهداف مقابل هدفين .

ويحتل منتخب تونس المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة وضمن التأهل الي نهائيات البطولة الافريقية بينما جاء منتخب غينيا الاستوائية في المركز الثاني برصيد 9 نقاط وجاء تشكيل تونس للمباراة كالتالي : حراسة المرمي : بن مصطفى الدفاع : حدادي – مرياح – براون – دراجر الوسط : ساسي – السخيري – بن رمضان الهجوم : السليتي – الجزيري – الخاوي