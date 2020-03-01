علق إكرامي الشحات حارس الأهلي ومنتخب مصر الأسبق على حقيقة رحيل نجله شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

وأكد إكرامي في تصريحات صحافية، أن شريف إكرامي بشكل كبير حسم موقفه بالاستمرار في صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، وما تردد عن رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري ليس له أساس من الصحة".

وأضاف "فايلر" اعترض على رحيل شريف إكرامي عن صفوف الفريق، وأثق أنه سيحصل على فرصة خلال المنافسات المقبلة، خاصة أن الأهلي ينافس في أكثر من بطولة قارية ومحلية خلال الموسم الجاري".

وكان شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي قرر الرحيل بشكل رسمي عن الفريق نهاية الموسم الحالي، بعدما خرج من حسابات السويسري رينيه فايلر بسبب الاعتماد الكلي على محمد الشناوي في حراسة عرين القلعة الحمراء.

وكتب إكرامي عبر حسابه الرسمي "تويتر" : بعد مشوار امتد اكثر من 23 عاما ناشئاً و لاعبا بالفريق الأول، ومع اقتراب نهاية تعاقدي الحالي، فقد استخرت الله في اتخاذ أحد أهم قراراتي وأصعبها داخل النادي الأهلي، والتي بها أرفع الحرج عن مجلس الإدارة الذي أكن له كل احترام، ولما استشعرته أيضا من حساسيه تجاه هذا الملف.

وتابع: "23 عاما اعتدت فيهم على تحمل المسؤولية داخل الملعب فلا يوجد متعة في كرة القدم أكثر من متعة المباريات والمشاركة فيها حاملا شعار الأهلي، وظل هدفي خلال الفترة الماضية محاولة العودة من جديد للعرين بالجهد الشاق والصبر، منتظرا فرصة حقيقية ولكن يوم تلو الأخر يصبح الواقع أكثر صعوبة.

وترددت أنباء في الفترة الماضية، عن توقيع شريف إكرامي لنادي بيراميدز، لمدة ثلاثة مواسم، ليبدأ اللاعب مشواره مع الفريق اعتبارا من الموسم المقبل.

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل.