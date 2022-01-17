إصابة أوباميانغ و6 لاعبين بمنتخب الجابون بفيروس كورنا قبل موقعة المغرب

أعلن الاتحاد الجابونى لكرة القدم اليوم، الاثنين، إصابة 7 لاعبين من صفوف الفريق بفيروس كورونا قبل ساعات من مواجهة الفهود ومنتخب المغرب، المقرر لها غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 ونشر الاتحاد الجابونى عبر حسابه الرسمي على توتير تغريدة تؤكد إصابة النجم بيير إيميريك أوباميانج و6 لاعبين آخرين بفيروس كورونا، وتأكد غيابهم خاصة على مستوى الهجوم عن مواجهة المغرب بعدما أثبتت الفحوصات إصابتهم بكوفيد 19 ونشر اتحاد الجابون أسماء اللاعبين السبعة، وهم بيير إيميريك أوباميانج، ماريو ليمينا، دينيس بوانجا، إينمي إيلا، سيرج جونيور نجوالي، ديفيد سامبيسا والحارس نوبي فوتسو.