رحيل مصارعة يابانية بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 22 عاما
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رحيل مصارعة يابانية بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 22 عاما

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العرب اليوم - رحيل مصارعة يابانية بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 22 عاما

المصارعة اليابانية المحترفة هانا كيمورا
طوكيو- العرب اليوم

بشكل مفاجئ وظروف غامضة، لقيت مصارعة يابانية شابة حتفها، بينما كانت في أوج تألقها في عالم المصارعة، وتوفيت المصارعة اليابانية المحترفة، هانا كيمورا، عن عمر يناهز 22 عاما، بينما لم يكشف سبب الوفاة حتى الآن، وفقا لسكاي نيوز.

وكشفت شركة "ستاردوم" الراعية للمصارعة اليابانية، خبر الوفاة، على موقع تويتر: "جماهير ستاردوم، نحن نأسف لإبلاغكم بأن هانا كيمورا قد توفيت". وأضافت التغريدة: "الرجاء احترموا العائلة والأصدقاء واتركوا بعض الوقت لاستيعاب الأمور. نحن نقدر مساندتكم في هذا الوقت".

وأشارت التقارير إلى أن كيمورا كانت ضحية التنمر المتكرر على الإنترنت، مما قد يشير إلى أنها أقدمت على الانتحار. وبدأت كيمورا، التي كانت والدتها كيوكو مصارعة محترفة أيضا، حياتها المهنية في مارس 2016، وحصلت على لقب بطولة المصارعة للصغار بعدها فورا.

وظهرت كيمورا مطلع الهذا العام، في البرنامج الواقعي "تيراس هاوس" على شبكة نيتفلكس، وهو برنامج لـ6 غرباء يعيشون في بيت واحد. وقرر موقع نيتفلكس اليابان وقف عرض حلقات البرنامج، بعد خبر الوفاة. وأقدم عدد كبير من المصارعين المحترفين، على التعبير عن أسفهم وحزنهم لرحيل المصارعة اليابانية.

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رحيل مصارعة يابانية بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 22 عاما رحيل مصارعة يابانية بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 22 عاما



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