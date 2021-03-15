الأهلي يحتج رسميًا ل «كاف» على الحضور الجماهيري والموعد في مباراة فيتا كلوب
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الأهلي يحتج رسميًا ل «كاف» على الحضور الجماهيري والموعد في مباراة فيتا كلوب

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العرب اليوم - الأهلي يحتج رسميًا ل «كاف» على الحضور الجماهيري والموعد في مباراة فيتا كلوب

الأهلي المصري
القاهرة - العرب اليوم

تقدم النادي الأهلي اليوم الإثنين باحتجاجٍ رسمي، للاتحاد الإفريقي لكرة القدم؛ لإيقاف قرار نادي فيتا كلوب بإقامة مباراته غدًا مع الأهلي في دوري الأبطال بحضور جماهيري، بالمخالفة لكل قواعد العدالة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.وجاء احتجاج الأهلي متزامنًا مع إعلان العديد من مسئولي «كاف» مؤخرًا عن إقامة جميع مباريات دوري أبطال إفريقيا بدون حضور جماهيري؛ حرصًا على المساواة بين الفرق المتنافسة.

زاد على ذلك أنه سبق وأن خاض الأهلي مواجهته أمام سيمبا التنزاني على ملعب الأخير بحضور25 ألف متفرج من جماهيره، في الوقت الذي لم يتم السماح فيه للأهلي بدخول أي عدد من جماهيره في المباراتين اللتين أقيمتا بالقاهرة مع المريخ السوداني يوم 16ـ2ـ2021، وفيتا كلوب يوم 6ـ3ـ2021.

وجاء في احتجاج الأهلي أيضًا، أن نادي فيتا كلوب أعلن على لسان مديره الفني أنه قد قام بتحديد موعد انطلاق مباراته مع الأهلي في الثانية ظهرًا في درجة حرارة تتجاوز الـ 33 درجة، وعلى ملعب نجيل صناعي؛ لأن لاعبي الأهلي لم يعتادوا اللعب في هذه الأجواء،  برغم إقامة مباراة الذهاب بين الفريقين بالقاهرة في التاسعة مساءً في أجواء باردة، في الوقت الذي يعلم فيه «كاف» أنه هو الذي حدد موعد انطلاق مباريات الأهلي التي أقيمت بالقاهرة، ومن بينها مباراة فيتا كلوب.وطالب الأهلي في احتجاجه بحفظ حقوقه في مواجهة قرار نادي فيتا كلوب الخاص بالحضور الجماهيري والذي يخالف كل قواعد العدالة بين الفرق المتنافسة.

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الأهلي يحتج رسميًا ل «كاف» على الحضور الجماهيري والموعد في مباراة فيتا كلوب الأهلي يحتج رسميًا ل «كاف» على الحضور الجماهيري والموعد في مباراة فيتا كلوب



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