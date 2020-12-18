صدمة جديدة لمنتخب الشباب واتجاه لإلغاء مباراة تونس

تلقى منتخب مصر للشباب صدمة جديدة بعدما رفضت اللجنة الطبية باتحاد شمال إفريقيا، والملكفة بالاشراف على بطولة شمال إفريقيا المقامة حاليا بتونس، إقامة مباراة مصر و تونس، بسبب عدم اكتمال قائمة صغار الفراعنة.

ورفضت اللجنة إقامة المباراة بعد استبعدها أحمد نبيل كوكا، ليصبح عدد القائمة 14 لاعبا بدلا من 15.ويشترط اتحاد شمال إفريقيا أن تضم قائمة المباراة 15 لاعبا لتعتمد النتيجة لصالح تونس بالانسحاب.

كان منتخب مصر قد توجه للملعب وأعلن تشكيله الأساسي الذي جاء كالآتي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع:أحمد حسام - حسام عبد المجيد - محمد أشرف - أحمد عيد.

خط الوسط: العربي - أحمد نبيل كوكا- رشاد متولي.

الهجوم: زياد فرح - يوسف حسن - أحمد شريف

وعلى مقاعد البدلاء يجلس محمد السيد سيحه حارس مرمى، مصطفى ميسي، محمد شحاتة، مصطفى أشرف.

خاص| نكشف هوية المدير الفني لمنتخب الشباب أمام تونس