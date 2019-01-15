نجم يوفنتوس ديبالا لا يستبعد اللعب في الدوري الفرنسي

قال الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، إنه لا يستبعد يومًا ما اللعب لفريق في الدوري الفرنسي. وفي حديث مع قناة "كانال بلس" سئل ديبالا عن إمكانية اللعب في الدوري الفرنسي فأجاب: "لم لا؟ أنا لا أقول لأي شيء لا أبدًا، لكن في الوقت الحالي هذا الأمر لا يتناسب خططي قصيرة المدى".

وارتبط النجم الأرجنتيني الدولي بالرحيل إلى عدة أندية أوروبية خلال الفترة الماضية، منها باريس سان جيرمان، الذي يقال إنه على استعداد لدفع 100 إلى 150 مليون يورو، لضم ديبالا. يشار إلى أن ريال مدريد الإسباني هو آخر الأندية التي ارتطبت باللاعب، إذ يدور الحديث عن صفقة تبادلية بين ريال مدريد ويوفنتوس، واللاعبين إيسكو وديبالا.

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