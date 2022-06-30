حافلة الوداد تتعرض لهجوم خطير بعد التتويج بالدوري المغربي

تعرضت حافلة فريق الوداد الرياضي، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، إلى اعتداء من قبل بعض المحسوبين على الجماهير الوجدية وتم تهشيم زجاج نوافذ حافلة نادي الوداد، أثناء مغادرتها مدينة وجدة متجهة صوب الدار البيضاء، في الوقت الذي لم يتم تسجيل أي إصابات، وفق ما تناقلته مصادر إعلامية مغربية واضطر لاعبو الوداد الرياضي إلى النزول من حافلة الفريق، قبل حضور رجال الأمن، الذين تعقبوا الجناة، وألقوا القبض على بعضهم، في انتظار فتح تحقيق في الأفعال التي تسببوا فيها، والتي أدت إلى هلع كتيبة المدير الفني وليد الركراكي.