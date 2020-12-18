تشكيل منتخب الشباب لمواجهة تونس

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، التشكيل الذي يخوض به مباراة تونس المقررر انطلاقها بعد قليل بالجولة الثانية، من بطولة شمال افريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

جاء تشكيل المنتخب كالآتي..

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع:أحمد حسام - حسام عبد المجيد - محمد أشرف - أحمد عيد.

خط الوسط: العربي - أحمد نبيل كوكا- رشاد متولي.

الهجوم: زياد فرح - يوسف حسن - أحمد شريف

وأظهرت نتيحة إعادة مسحة اثنين من لاعبي منتخب الشباب سلبية، لتكتمل القائمة بوجود 15 لاعبا.

ووصل الثنائي مصطفى ميسي لاعب سيراميكا، وأحمد حسام، لاعب الجونة، إلى تونس أمس الخميس، للانضمام لصفوف منتخب الشباب، استعدادًا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا. كما رافق الثنائي في رحلتهما إلى تونس، الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الأول، ومحمد محمود إخصائي العلاج الطبيعي، اللذان حضرا إلى تونس، للإشراف على مصابي المنتخب من فيروس كورونا.

وتوجه الثنائي أبو العلا و محمد محمود، إلى فندق عزل لاعبي المنتخب المصابين بفيروس كورونا المستجد، للإشراف عليهم بجانب متابعة حالة ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، والذي يعاني من الفيروس المستجد.واختتم منتخب الشباب تحت 20، استعداداته اليوم الخميس، في تونس، لخوض مباراة المنتخب التونسي، المقرر لها اليوم الجمعة في الجولة الثانية ببطولة شمال إفريقيا.تحول عينة أحد لاعبي منتخب الشباب المصابين بـ«كورونا» إلى سلبية