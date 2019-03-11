وفاة والد نجم الأهلي المصري السابق مدحت رمضان

تُوفّي والد مدحت رمضان نجم الفريق الأول لكرة القدم في النادى الأهلي ومنتخب مصر السابق، الإثنين بعد صراع طويل مع المرضى طوال الأعوام الماضية.

يذكر أنّ العزاء الخاص بوالد النجم مدحت رمضان يقام الأربعاء المقبل في مسجد الشرطة بالتجمع.