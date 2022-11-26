ليفاندوفسكي يهز شباك السعودية بالهدف الثاني

يتقدم المنتخب البولندي على نظيره السعودي بهدفين دون رد في المباراة التي تجمعهما 0-1 الآن ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في مونديال قطر بإهداره ركلة جزاء.

وسجل بيوتر زيلينسكي هدف الأول لبولندا في الدقيقة 40، بعد تمريرة من نجم برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي.وبعدها بخمس دقائق، احتسب الحكم ركلة جزاء للسعودية بعد عودته لتقنية الفيديو، لكن الدوسري لم ينجح في ترجمتها لهدف بعدما تصدى لها الحارس البولندي فويتشيك شتشيسني ببراعة، لتذهب الكرة بعدها إلى محمد البريك الذي صوب مجددا من مسافة قريبة، إلا أن تشيزني تالق مجددا وأخرج الكرة إلى ركلة ركنية.وأحرز ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 82 بعدما استفاد من خطأ" كارثي في دفاع منتخب السعودية.