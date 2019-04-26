الفرنسي ليمار يؤكد أن المدرب سيميوني يساعده على التكامل



اعترف لاعب الوسط الفرنسي، توماس ليمار، نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، أن موسمه الأول مع الفريق المدريدي كان معقدا بعض الشيء، ولكنه لا يزال يتطلع لبذل أقصى ما لديه تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني.

وقال ليمار، "موسمي كان معقدا بعض الشيء، الفريق وزملائي والجهاز الفني لديهم ثقة كبيرة بي، أشعر برغبة في بذل كل ما يمكنني من أجل زملائي ومن أجل الجماهير أيضا".

وأوضح أنه يشعر بأن مستواه الفني يرتفع تدريجيا، وذكر أنه أحرز هدف الفوز لأتلتيكو مدريد في مباراته أمام إيبار، كما أضاف قائلا، "وقدمت مباراة جيدة أيضا أمام فالنسيا من أجل مساعدة الفريق".

وأكد اللاعب الفرنسي فيما يتعلق بعمله تحت قيادة سيميوني، أن مدربه الأرجنتيني "يمنحه الكثير من الأشياء".

واختتم قائلًا، "في الناحية الدفاعية أصبحت لاعبًا قويًا ومع المساعدة أصبحت في طريقي لكي أكون لاعبا متكاملا".

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