كوريا الجنوبية تسجل هدفين في أربع دقائق أمام غانا
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كوريا الجنوبية تسجل هدفين في أربع دقائق أمام غانا

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العرب اليوم - كوريا الجنوبية تسجل هدفين في أربع دقائق أمام غانا

مونديال قطر.
الدوحة_العرب اليوم

 سجل منتخب كوريا الجنوبية هدفين في أربع دقائق في شباك نظيره الغاني ليعدل النتيجة 2-2 في المباراة التي تجمعهما الآن، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة في مونديال قطر.

وأحرز محمد ساليسو، هدف تقدم غانا في الدقيقة 24، ثم أضاف محمد قدوس، الهدف الثاني في الدقيقة 35.وانتفض الكوريون في الشوط الثاني بتسجيلهم لهدفين في الدقيقتين 58، و61 عن طريق المهاجم تشو كيو سيونغ.وعاد محمد قدوس في الدقيقة 69، ليسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة والثالث لمنتخبه بلاده غانا، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

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كوريا الجنوبية تسجل هدفين في أربع دقائق أمام غانا كوريا الجنوبية تسجل هدفين في أربع دقائق أمام غانا



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