فرنسا تضرب كازاخستان بثنائية في الشوط الأول

تقدم منتخب فرنسا على نظيره الكازاخستاني بهدفين دون رد، في الشوط الأول، من المباراة التي تجمعهما، على ملعب أستانا آرينا، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 افتتح منتخب فرنسا التسجيل عن طريق عثمان ديمبلي، قبل أن يسجل سيرهي ماليي لاعب كازاخستان هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 44.

وبدأ منتخب فرنسا المباراة بالتشكيل التالي: هوجو لوريس - دوبوا - كوريت زوما - لينجليت - لوكاس ديني - بول بوجبا - تانجوي ندومبيلي توماس ليمار - عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان- أنطوني مارسيال ويسعى منتخب فرنسا بقيادة مدربه ديديه ديشامب لتحقيق الفوز الأول له في تصفيات المونديال، بعد التعادل المخيب أمام أوكرانيا 1 - 1، الأربعاء الماضي، بالجولة الأولى.