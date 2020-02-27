صحيفة إيطالية تعلن إصابة اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز بفيروس كورونا

أكدت صحيفة ايطالية إصابة التشيلي أليكسيس سانشيز بفيروس كورونا، لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي . من جهته، فلم يصدر أى بيان من نادي إنتر ميلان الإيطالي بشأن الوضع الصحي للاعب.

يذكر أن اللاعب معار حاليا لمانشستر يونايتد الإنجليزي، ومن المقرر أن ينتهي إعارته في الصيف المقبل