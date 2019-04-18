الهلال يتأخر بهدف أمام النجم الساحلي في نهائي كأس زايد

سجل النجم الساحلي التونسي، الهدف الأول خلال مواجهة الهلال السعودي في المباراة النهائية من بطولة كأس زايد للاندية العربية.

وجاءهدف النجم الأول في الدقيقة 30 من عمر المباراة عن طريق كريم العريبي، مهاجم الفريق، معلنًا عن تقدم النجم بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي تجري أحداثها الآن.

ويلتقي الهلال مع الفريق التونسي في نهائي البطولة، والذي يستضيفه ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وكان الهلال قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على مواطنه أهلي جدة بركلات الترجيح، فيما تأهل النجم الساحلي بعدما تمكن من إقصاء المريخ السوداني.