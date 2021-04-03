عقوبة مالية تنتظر محمد هاني بسبب الشناوي

كشفت مصادر خاصة أن هناك عقوبة سيتم توقيعها علي محمد هاني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي بعد رده بشكل غير لائق علي محمد الشناوي حارس المرمي عقب نهاية الشوط الأول من مباراة المريخ السوداني.

وذهب الشناوي لتوجيه عتاب لمحمد هاني علي اخطائه في الشوط الأول من المباراة فرد الأخير بشكل غير لائق علي الشناوي قائد الفريق وتم إنهاء الأمر لكن الظهير الأيمن سوف يتعرض لعقوبة مالية وخسر الفريق الأحمر الشوط الأول بهدفين نظيفين في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الاولي بدوري أبطال أفريقيا.