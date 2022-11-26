الدوسري يهدر ضربة جزاء في لقاء السعودية وبولندا

فوت السعودي سالم الدوسري فرصة ذهبية لتعديل النتيجة في المباراة التي تجمع منتخب بلاده بنظيره البولندي 0-1 الآن ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في مونديال قطر بإهداره ركلة جزاء. وسجل بيوتر زيلينسكي هدف الأول لبولندا في الدقيقة 40، بعد تمريرة من نجم برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي.