التيمومي ونايبت وبودربالة يساندون المغرب أمام ناميبيا

تواجد محمد التيمومي ونور الدين نايبت وعزيز بودربالة، أساطير الكرة المغربية، وكذلك المكتب الجامعي للجامعة المغربية، في المقصورة الرئيسية لملعب السلام، لمؤازرة المنتخب المغربي في مباراته أمام ناميبيا.

ويلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الناميبي على ملعب السلام، في افتتاح مباريات الدور الأول للمجموعة الرابعة ببطولة الأمم الأفريقية توتال 2019 في مصر.

وتواجد رموز الكرة المغربية من أجل دعم ومساندة اللاعبين في المباراة الافتتاحية بالبطولة، لتكون ضربة بداية قوية لأسود الأطلسي.