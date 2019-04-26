لفتة إنسانية مؤثرة من ميسي تجاه مدربه الراحل بمرض السرطان

نشر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة صورة مؤثرة له برفقة مدرب برشلونة الراحل تيتو فيلانوفا في الذكرى الخامسة لوفاته.

وأراد ميسي أن يتذكر فيلانوفا في اليوم الذي يوافق الذكرى الخامسة لوفاته، حيث نشر النجم الأرجنتيني صورة عبر صفحته الرسمية في فيسبوك يظهر فيها برفقة فيلانوفا عندما كان الأخير مدربا للبلوغرانا في موسم 2012-2013، وأرفقها بتعليق: "دائما معنا".

وتوفي فيلانوفا في الـ25 من أبريل عام 2014 في سن الـ46 بعد صراع مع مرض السرطان، وكانت علاقته وثيقة مع ميسي، سواء عندما كان المدرب الأول أو مساعد مدرب لغوارديولا.

بالإضافة إلى الساحر الأرجنتيني، نشر العديد من لاعبي البلوغرانا الحاليين والسابقين رسائل تذكروا بها فيلانوفا عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم سيرجيو بوسكيتس وبيدرو وماسكيرانو.

وإحدى الرسائل البارزة، هي رسالة رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، الذي أعرب عن امتنانه لفيلانوفا على العطاء الذي قدمه خلال السنوات التي قضاها مع البلوغرانا، إلى جانب تذكره للقب الدوري الذي حققه برشلونة تحت قيادة فيلانوفا بـ100 نقطة، موسم 2012-2013.

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