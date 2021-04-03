التعادل يحسم الشوط الأول من مواجهة دورتموند وفرانكفورت
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التعادل يحسم الشوط الأول من مواجهة دورتموند وفرانكفورت

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العرب اليوم - التعادل يحسم الشوط الأول من مواجهة دورتموند وفرانكفورت

نادي بوروسيا دورتموند الألماني
برلين - العرب اليوم

حسم التعادل  1 - 1، الشوط الأول، من مباراة بوروسيا دورتموند وفرانكفورت، التي تجمعهما على ملعب سيجنال ايدونا بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 27، من مسابقة الدوري الألماني افتتح فرانكفورت التسجيل في الدقيقة 11، من هدف سجله نيكو شولز لاعب بوروسيا دورتموند " بالخطأ في مرماه" وفي الدقيقة 45، نجح ماتس هوميلز في تعديل النتيجة لصالح بوروسيا دورتموند.

وسيطر دورتموند على مجريات الشوط الأول بنسبة استحواذ بلغت 58%، وسدد 6 تسديدات، منهم 3 تصويبات على المرمى على الجانب الآخر سدد فرانكفورت 5 تصويبات، منهم تسديدتين على المرمى ويحتل فرانكفورت المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 47 نقطة، بفارق 4 نقاط عن فرانكفورت صاحب المركز الخامس.

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التعادل يحسم الشوط الأول من مواجهة دورتموند وفرانكفورت التعادل يحسم الشوط الأول من مواجهة دورتموند وفرانكفورت



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