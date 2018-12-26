صلاح يقود هجوم ليفربول أمام نيوكاسل وعودة شاكيري وترينت

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل الريدز لمواجهة نيوكاسل، ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يرغب في تعزيز صدارته بالفوز على نيوكاسل، خاصةً وأن المباراة تُلعب على ملعب أنفيلد رود، معقل الريدز.

صلاح كما هي العادات، يقود هجوم ليفربول بجانب ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو، أمام ثلاثي وسط الملعب هندرسون شاكيري، وفينالدوم.

خط الدفاع، لم يختلف كثيراً عن المباريات الماضية، روبيرتسون وفان دايك ولوفرين، ويعود من جديد تريند ألكساندر أرنولد في مركز الظهير الأيمن.

وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، فان دايك، لوفرين، روبيرتسون

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