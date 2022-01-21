رسميًا لوريس يجدد عقده مع توتنهام حتي عام 2024

أعلن الحساب الرسمي لنادي توتنهام هوتسبير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تجديد عقد حارسهم الفرنسي هوجو لوريس حتى عام 2024.ونشر نادي توتنهام هوتسبير عبر حسابه الرسمي على تويتر، صورة لحارس فريقهم الأول لكرة القدم، هوجو لوريس، وكتبوا عليها: يسعدنا أن نعلن أن هوجو لوريس؛ قد وقع عقدا جديدا لمدة عامين ونصف مع النادي، والذي يستمر إلى عام 2024.قاد الحارس الفرنسي هوجو لوريس، فريق توتنهام هوتسبير في 3 نهائيات كؤوس، بما في ذلك نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2019.وتُوج المنتخب الفرنسي لأول مرة في عام 2008، وخاض هوغو الآن ما يصل إلى 136 مباراة مع منتخب بلاده، في المرتبة الثانية بعد ليليان تورام؛ الذي خاض 142 مباراة.