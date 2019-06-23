انطلاق مباراة المنتخب المغربي ونظيره ناميبيا ضمن إطار لقاءات الجولة الأولي للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية

انطلقت، منذ قليل، مباراة المنتخب المغربي ونظيره ناميبيا ضمن إطار لقاءات الجولة الأولي للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل على ملعب السلام.

وجاء تشكيل المغرب كالآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي - رومان سايس - مهدي بنعطية - نبيل درار

خط الوسط: مبارك بوصوفة - يوسف أيت بن ناصر - مهدي بوربيعة - حكيم زياش - بور الدين أمرابط

خط الهجوم: يوسف النصيري

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة برفقة كل من كوت ديفوار وناميبيا وجنوب أفريقيا.