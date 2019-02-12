رسميًا الاتحاد السعودي يعلن رحيل بيتزي عن تدريب الأخضر

أعلن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، رحيل الأرجنتيني أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي بعد نهاية عقده مع الأخضر.

ونشر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا رسميًا على حسابه الرسمي بموقع التواصل "تويتر" قال فيه: قرر الاتحاد السعودي عدم تجديد عقد المدير الفني للمنتخب خوان أنطونيو بيتزي، وذلك بعد الاطلاع على التقارير التي رفعتها اللجنة الفنية في الاتحاد.

وتابع البيان: أن مجلس الإدارة اعتمد في اجتماعه الذي عقده اليوم الإثنين إسناد مهمة تقديم دراسة لاختيار المدير الفني الجديد إلى اللجنة الفنية في الاتحاد وفقا لمعايير تتوافق مع حاجة المنتخب في المرحلة المقبلة.

وأضاف: استعرض المجلس نظام الحوكمة والهيكل التنظيمي ومهام ومسؤوليات اللجان الدائمة والقضائيات وآليات العمل فيها، وذلك لرفع مستوى الكفاءة وجودة الأداء في عملها.

وكان بيتزي تولى تدريب المنتخب السعودي في نوفمبر عام 2017، خلفا للمدرب الأرجنتيني إدجاردو باوزا المدرب السابق، وقاد الأخضر في 20 مباراة بكل المسابقات فاز في 6 مواجهات وتعادل في 4 وخسر 10.