مجزرة في ريال مدريد بطرد 9 لاعبين

يتطلع ريال مدريد للتخلص من عدد من لاعبيه هذا الصيف، وقد اختار مدربه الفرنسي زين الدين زيدان 9 لاعبين قد يكونوا في طريقهم للخروج من أسوار قلعة "سانتياجو برنابيو" وفقا لتقرير صحيفة "آس"، تضم القائمة التي يسعى زيدان لرحيلهم عن صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية كلا من الويلزي جاريث بيل، وناتشو، وإيسكو، ومارسيلو، والكولومبي خاميس رودريجيز، ولوكا يوفيتش، وإبراهيم دياز، وماريانو دياز، ولوكاس فاسكيز.

وتراجعت شعبية بيل في الريال منذ فترة ومن غير المرجح أن يمنحه زيدان وقتا للعب في الموسم المقبل أما فيما يتعلق الأمر بماريانو دياز ولوكاس فاسكيز، فهما ببساطة ليسا جيدين بما يكفي لناد في مكانة ريال مدريد، ومن غير المستغرب أن لوس بلانكوس يريد التخلص منهما. وارتبط إيسكو بالانتقال بعيدا منذ فترة ، وكثرت الأنباء عن رغبة أندريا بيرلو ضمه إلى صفوف يوفنتوس هذا الصيف.