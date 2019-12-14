قضت غرفة التجارة الدولية، بتأييد قرار الاتحاد الأفريقي (كاف) بفسخ تعاقده مع شركة لاجاردير الفرنسية، الحاصلة على نقل البطولات الأفريقية بشكل حصري.كان الكاف قرر في شهر نوفمبر الماضي، فسخ تعاقده مع شركة لاجاردير، من طرف واحد، والذي يعد خرقا لقواعد المنافسة والاحتكار المعمول في مصر بلد المقر.وقال الكاف في بيان عبر موقعه الرسمي، إن غرفة التجارة الدولية، قضت بصحة فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.كان عبد المنعم حسين "شطة"، عضو اللجنة الفنية بالكاف، أكد أن حقوق بث البطولات الأفريقية ستسحب من شبكة "بي إن سبورت"، حال تأييد فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير.يذكر أن الشركة الفرنسية "لاجاردير" حاصلة على جميع حقوق بث وتسويق بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) حتى عام 2028 مقابل مليار دولار.

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