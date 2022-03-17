يوفنتوس يُعلن إصابة لوكاتيلي بفيروس كورونا و غيابه عن مواجهة إيطاليا المونديالية

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، بشكل رسمي عن إصابة مانويل لوكاتيلي نجم خط وسط السيدة العجوز بفيروس كورونا كان مانويل لوكاتيلي ضد شارك مع يوفنتوس ضد فياريال لمدة 82 دقيقة، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، وإنتهت بفوز اليوفي 3-0 والتي على أثرها ودع السيدة العجوز منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا أصدر يوفنتوس بيان رسمي، أعلن خلاله عن إصابة لوكاتيلي بفيروس كورونا، بعد ثبوت إيجابية المسحة التي أجراها الدولي الإيطالي أضاف النادي، إنه بالإتفاق مع هيئة الصحة المحلية، تم عزل مانويل لوكاتيلى صحيًا وإتباع كافة البروتوكولات للشفاء من إصابة كورونا التي لحقت به.

وتعد إصابة مانويل لوكاتيلي بفيورس كورونا، بمثابة ضربة قوية لروبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا، قبل الإعلان عن قائمة الأزروي غًدا الجمعة، إستعدادًا للمرحلة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر ومن المقرر أن يغيب مانويل لوكاتيلي عن قائمة منتخب إيطاليا لمواجهة مقدونيا الشمالية في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022 في قطر كما سيغيب لوكاتيلي عن يوفنتوس ضد ساليرنيتاتا المقرر إقامتها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإيطالي.