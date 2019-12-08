نزال الدرعية حكاية ثأر تاريخي لأول مرة بالمملكة يشهده ولي العهد السعودي

انضم ولي العهد السعودي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى آلاف المعجبين في ساحة الدرعية لمشاهدة مباراة الملاكمة بين البريطاني انتوني جوشوا والذي تغلب على المكسيكي آندي رويز ليصبح بطلًا للوزن الثقيل مرتين يوم السبت، ضمن موسم الدرعية برعاية من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة.

واستعاد الملاكم البريطاني جوشوا ألقاب الوزن الثقيل IBF و WBA و WBO و IBO التي تركها أمام المكسيكي الأمريكي في أول اجتماع له منذ ستة أشهر من خلال قرار بالإجماع.

وحضر الحدث الذي أطلق عليه اسم "صراع على الكثبان الرملية"، على مشارف العاصمة الرياض، أيضًا خبيب نورماجوميدوف بطل UFC الخفيف وبطل الملاكمة ذو الأربعة أقسام، شاول كانيلو ألفاريز".

يُشار إلى أن نزال الدرعية التاريخي يتألف من عشرة نزالات يشارك عددٌ من الملاكمين البارزين من بينهم الملاكم السعودي زهير القحطاني، وألكسندر بوفيتيكن، وديليان وايت، ومايكل هنتر، وتوم ليتل وهوبي برايس وغيرهم من الملاكمين.

ويعتبر نزال الدرعية تاريخيا حيث تواجه حامل اللقب حينها آندي رويز جونيور الملقب بالمدمر مع نظيره حامل اللقب السابق وصاحب الميدالية الذهبية في أولمبياد عام 2012 أنتوني جوشوا الذي كان يسعى للثأر من هزيمته السابقة.

وتعتبر أول بطولة ملاكمة عالمية للوزن الثقيل تقام في السعودية وكانت بتاريخ 7 ديسمبر 2019 كأحد فعاليات موسم الدرعية.

أما عن أصل حكاية نزال الدرعية فتعود قصته إلى النزال الأول عندما كان من المقرر أن يتواجه الملاكم أنتوني جوشوا ضد الملاكم الأمريكي جاريل ميلر في الشهر السادس من عام 2019 ولكن في تاريخ 17 أبريل أعلنت هيئة مكافحة المنشطات الأمريكية عن عثورها على مادة GW1516 المحظورة في التحليلات التي تم أخذها من الملاكم جاريل ميلر ليتم رسميًا استبعاد ميلر وإيقافه قبل شهر ونصف من موعد النزال وتبدا مهمة البحث عن ملاكم بديل في أسرع وقت ممكن



كان من المستحيل أن لا يقاتل جوشوا في الأول من يونيو حيث أنه تم بيع 17 ألف تذكرة مسبقا؛ لذلك كان القتال أمرًا حتميًا.

ويُقال أن مدير الاعمال ايدي هيرن تواصل مع 17 ملاكم وزن ثقيل في غضون 24 ساعة فقط. عدة ملاكمين عرضوا أنفسهم لمواجهة جوشوا، من ضمنهم ايفان دايشكو و مانويل شار.

ولكن أنتوني جوشوا ذكر أن الاسم الأول الذي يرغب بمواجهته هو الكوبي لويس اورتيز، ولكن ذلك لم يكن ممكنًا، حينها أتى ملاكم اسمه آندي رويز و وضع إسمه لإستبدال ميلر و مواجهة أنتوني جوشوا.

رويز كان لديه قتال في الـ20 من أبريل، أي قبل موعد قتال جوشوا بـ 42 يوما فقط.

في الـ22 من آبريل أكّد رويز أن لديه اجتماع مجدول مع إيدي هيرن؛ ليضع نفسه رسميا ضمن قائمة المرشحين.

ذكرت التقارير حينئذ أن لويس اورتيز (هدف جوشوا الأول) رفض عرضين للقتال، و في الأول من شهر مايو، قبل شهر واحد فقط من القتال، تم الإعلان رسميًا أن آندي رويز سيواجه آنثوني جوشوا.

وفي 1 يونيو 2019 ماديسون سكوير جاردن تحتضن نزال جوشوا الأول في أمريكا، بدأ القتال، جوشوا يُسقط آندي رويز في الجولة الثالثة وهي المرة الأولى التي يسقط فيها رويز طوال مسيرته، الا انه نهض وأُسقط جوشوا مرتين في نفس الجولة، في تحوّل مثير للأحداث! جولة خيالية بدأ فيها كل شيء.

وتمكّن جوشوا من النجاة حتى وصل الجولة السابعة، ليسقط رويز جوشوا والحكم يُنهي القتال لتحدث أكبر معجزة في تاريخ الملاكمة الحديث، آندي رويز يقضي على أنتوني جوشوا ليحصد جميع ألقاب وزن الثقيل ويصبح أول بطل وزن ثقيل مكسيكي في التاريخ.

واستضافت السعودية نزال العودة في الملاكمة بين رويز وجوشوا في فئة الوزن الثقيل في 7 ديسمبر.

المنازلة ثأرية أقيمت في حلبة خارجية وسط المناظر الأثرية لمدينة الدرعية التاريخية المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونيسكو؛ حيث تم تصميم حلبة خاصة ومكان يتسع لنحو 16 ألف مشجع

وعلق حينها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل "متحمسون جدًا لهذا النزال الذي يعد أقوى النزالات في العام 2019.