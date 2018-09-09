وفاة مشجع وإصابة 37 في مباراة السنغال ومدغشقر بتصفيات أمم أفريقيا

لقي مشجع مصرعه، وأصيب 37 آخرون، اليوم الأحد، في تدافع على مدخل ملعب في "إنتاناناريفو" عاصمة مدغشقر، قبل بداية المباراة بين مدغشقر والسنغال، في الجولة الثانية، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مدير مستشفى "إيتش جي آر آي" أوليفا أليسون قوله: "حصل تدافع قرب الملعب في الوقت الراهن، الحصيلة قتيل و37 جريحا".

وانتهى اللقاء بالتعادل بهدفين لمثلهما بين المنتخبين.