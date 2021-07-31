قطر تهزم أمريكا بالطائرة الشاطئية في أولمبياد طوكيو
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قطر تهزم أمريكا بالطائرة الشاطئية في أولمبياد طوكيو

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العرب اليوم - قطر تهزم أمريكا بالطائرة الشاطئية في أولمبياد طوكيو

اولمبياد طوكيو
طوكيو-العرب اليوم

 صعد المنتخب القطري إلى دور الـ16 لمسابقة الكرة الطائرة الشاطئية، وذلك في إطار فعاليات النسخة الثانية والثلاثين لدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.وجاء تأهل منتخب العنابي عقب فوزه على نظيره الأمريكي بشوطين من دون رد، بواقع: (21-18) و(21-17) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب "شيوكازي".وحقق المنتخب القطري انتصاره الثالث على التوالي، بعد فوزه على كل من نظيريه السويسري والإيطالي على الترتيب، ليرفع العنابي رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، ويبلغ دور الـ16 للمسابقة عن جدارة وبرفقة نظيره الأمريكي.يتأهل منتخبان من كل مجموعة، ويضاف إليهما الفريقان الحاصلان على أفضل مركز ثالث وكذلك الخاسران المحظوظان، وستتواصل منافسات الطائرة الشاطئية حتى اليوم قبل الأخير من الأولمبياد.

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قطر تهزم أمريكا بالطائرة الشاطئية في أولمبياد طوكيو قطر تهزم أمريكا بالطائرة الشاطئية في أولمبياد طوكيو



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