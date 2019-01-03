لايبزج الألماني يستعد لبيع مهاجمه الدولي تيمو فيرنر

ابدى نادي لايبزج الألماني استعداده لبيع مهاجمه الدولي تيمو فيرنر في نهاية الموسم بدلا من السماح له بالرحيل دون مقابل في نهاية عقده. وقال اوليفر مينتزلاف الرئيس التنفيذي لنادي لايبزج لمجلة "كيكر" اليوم الخميس أن لايبزج "لا يمكن أن يسمح باستمرار فيرنر حتى العام الأخير في عقده". وينتهي عقد فيرنر /22 عاما/ مع لايبزج في نهاية الموسم المقبل، ويأمل النادي أن ينجح في إقناع المهاجم الدولي بتجديد عقده.

وتردد أن بايرن ميونخ يرغب بقوة في ضم فيرنر كما ذكرت تقارير صحفية أن ليفربول الإنجليزي تحت قيادة مدربه الألماني يورجن كلوب يرغب أيضا في التعاقد مع مهاجم منتخب ألمانيا. وأشار مينتزلاف "بديهيا نريد بحلول نهاية الموسم الحالي على أقصى تقدير معرفة مصير اللاعب".