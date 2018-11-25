مركز التسوية والتحكيم يقضي بعدم الاختصاص ولائيًا في نظر شطب عضوية هاني العتال من الزمالك

أصدر مركز التسوية والتحكيم حكم بعدم الاختصاص ولائيًا بنظر الدعوى التحكيمية الماثلة تحت أرقام 55لسنة 1 ق والدعوى رقم 27 لسنة 1 ق والمقامة من هاني العتال ضد رئيس نادي الزمالك.

أحيلت الدعوى لدائرة النظر برئاسة المستشار عبد العزيز حبيب وعضوية المستشارين محمد رمزي حسن ومحمد أبوالنجا وأمانة سر محمد علاء مصطفى تداولت الجلسات وتم صدور الحكم اليوم.

كان هاني العتال قد أقام الدعوى صد رئيس نادي الزمالك اعتراضًا على قرار شطب عضويته صدر الحكم بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى التحكيمية