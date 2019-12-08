برشلونة أم ريال مدريد محمد صلاح يحسم وجهته المقبلة
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برشلونة أم ريال مدريد محمد صلاح يحسم وجهته المقبلة

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العرب اليوم - برشلونة أم ريال مدريد محمد صلاح يحسم وجهته المقبلة

النجم المصري محمد صلاح
مدريد - العرب اليوم

حسم النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وجهته المقبلة، حال الرحيل عن صفوف الريدز.

وذكر موقع " caughtoffside" الإنجليزي:" أن محمد صلاح يفضل الانتقال إلى برشلونة، حال رحيله عن ليفربول، والذي يرتبط معه بعقد، حتى عام 2023.

وأضاف الموقع الإنجليزي، أن محمد صلاح لا يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد ، بسبب توتر علاقته بـ سيرجيو راموس مدافع الفريق، والذي تسبب في إصابته بخلع في الكتف، خلال نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي.

وتابع الموقع أن نادي برشلونة بحاجة لخدمات محمد صلاح ليكون بديلا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تقدم في العمر، وبات رحيله عن برشلونة قريبا.

وكان محمد صلاح انتقل إلى ليفربول في صيف 2017، واستطاع أن يخطف الأضواء في أول موسم له مع ليفربول، حيث حقق لقب الهداف بـ 32 هدفا، وتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وحصد هدفه الرائع في إيفرتون موسم 2017، جائزة بوشكاش، كما واصل تألقه في موسم 2018 باحتلاله لقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي برصيد 22 هدفا، بالتساوي مع زميله ساديو ماني، وبيير أوباميانج لاعب آرسنال.

ويواصل محمد صلاح التألق في الموسم الحالي، حيث شارك مع ليفربول في 13 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالها 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

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برشلونة أم ريال مدريد محمد صلاح يحسم وجهته المقبلة برشلونة أم ريال مدريد محمد صلاح يحسم وجهته المقبلة



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